В Улан-Удэ после пожара обнаружили тела четырех человек

В Улан-Удэ после пожара в частном доме спасатели обнаружили тела четырех молодых людей. Их личности пока неизвестны – над этим сейчас работают следователи.
Сообщается, что возгорание произошло в ночь на понедельник 27 декабря. Пожар случился на втором этаже многоквартирного деревянного дома на улице Революции 1905 года.
Как сообщает телеканал "360", по словам соседей, ночью из квартиры, где произошел пожар, доносились громкие звуки – крики и музыка. Возможно, там распивали алкоголь. Ночью компания заснула, оставив включенным электрообогреватель, который воспламенился. О пожаре сообщили соседи, к счастью, они не пострадали.