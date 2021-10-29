Во время пожара в жилом доме в Самаре заживо сгорел человек

В Самаре на улице Водников произошел пожар на втором этаже жилого дома. Инцидент случился ночью. Предположительно, причиной возгорания стала неисправная проводка.
Как сообщает "Царьград", после тушения пожара спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчины. Еще одного человека успели эвакуировать.
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