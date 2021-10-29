В центре Челябинска трамвай влетел в остановку

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов и влетел в остановку "Теплотехнический институт". Кадры инцидента появились в социальных сетях.
Как сообщает "Царьград", к счастью, никто не пострадал. Отмечается, что в районе этой остановки трамваи регулярно сходят с рельсов.
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