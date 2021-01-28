В Люберцах эвакуировали школу после сообщения о бомбе

Утром 28 января на электронную почту одной из школ в подмосковных Люберцах пришло письмо с сообщением о бомбе, передает сайт "Подмосковье сегодня". Все ученики были эвакуированы. На месте работают представители экстренных служб.
Утром 28 января на электронную почту одной из школ в подмосковных Люберцах пришло письмо с сообщением о бомбе, передает сайт "Подмосковье сегодня". Все ученики были эвакуированы. На месте работают представители экстренных служб.
Яму выкопали голыми руками
Артист недоволен
Артист не считает себя богатым
Артистка требует справедливости
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Вы хотели бы жить в дворце?
Массовые аресты
Нату в игнор
Привет, козлы и козы