В Челябинске после взрыва загорелся пешеходный переход

В бытовом помещении в подземном переходе в центре Челябинска взорвался баллон с газом, передает Общественная служба новостей. После этого начался пожар. Сообщается об одном пострадавшем. На место прибыли экстренные службы. Сам огонь был оперативно ликвидирован.
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