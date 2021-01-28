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При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали люди

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В одном из цехов на территории порохового завода на улице Гальперина на западной окраине Перми произошел пожар, передает Пятый канал. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По оценкам спасателей, площадь распространения пламени составила порядка 100 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 69 человек и 16 единиц техники. В результате ЧП никто не погиб. Несколько человек пострадали – и. была оказана необходимая медицинская помощь.

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Автор: 28 января 2021, 09:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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