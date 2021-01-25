Житель Севастополя выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Севастополя сорвал большой куш. Стало известно, что гражданин выиграл в розыгрыше миллион рублей.
Примечательно, что отец счастливчика является большим поклонником лотерей. Сам победитель работает инженером-строителем. Выигранные денежные средства будут потрачены гражданином на новую машину, пишет "Радио 1".
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