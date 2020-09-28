Жители Подмосковья нашли вместо грибов человеческий череп

В лесу в двух километрах от садового товарищества "Росинка" в городе Шатура Московской области местные жители искали грибы, но нашли человеческий череп, передает сайт "Подмосковье сегодня". Отмечается, что повреждений на нем обнаружено не было. Устанавливается личность погибшего. Назначены криминалистическая и генетические экспертизы.
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