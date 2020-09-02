В Волгограде мужчина сломал ребра кондуктору в ответ на просьбу надеть маску

В Волгограде мужчина избил работницу троллейбуса. Уточняется, что мотивом преступления стало требование надеть маску.
По данным сайта VSE42.RU, пострадавшая получила множество серьезных травм, в том числе перелом двух ребер. По факту случившегося проводится проверка.
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