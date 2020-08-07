В подмосковной Истре ликвидировали пожар на мебельном складе

Пожарным удалось устранить возгорание в ангаре мебельного предприятия в Истре. На всю работу ушло порядка 20 минут.
По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание пресса, который работал без контроля персонала. О пострадавших не сообщается.
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