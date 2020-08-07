В Новосибирской области женщина бросила на остановке новорожденного ребенка

В Новосибирской области женщина оставила новорожденного ребенка на автобусной остановке. Правоохранителям удалось найти злоумышленницу.
По факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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