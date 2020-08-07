В Приморье школьница отдала лжеколдуну имущество на сумму 93 тысячи рублей

Жительница Приморья отдала лжеколдуну имущество своей семьи на сумму 93 тысячи рублей. Злоумышленник обещал девушке помочь "продать душу дьяволу". О случившемся рассказала мать потерпевшей.
Материалы уголовного дела гласят, что школьница перевела мошеннику определенную сумму денег, а также отдала мобильный телефон и ноутбук. Подозреваемый уже задержан и дает показания.
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