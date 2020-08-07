Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Пятница
7 августа
Лента новостей
11:51
В Приморье школьница отдала лжеколдуну имущество на сумму 93 тысячи рублей
11:37
Поклонники утешают заговорившую о поддельной любви Муцениеце: Считаем себя бриллиантами, когда муж уходит к другой
11:33
"Обожаю тебя": мачеха-телеведущая обратилась к дочке Волочковой
11:26
Россияне обсуждают резкую смену имиджа Ани Лорак
11:21
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки лайнера в Хабаровске
11:20
Лицемерие и наглость: как алкаша Ефремова спасают от тюрьмы
11:05
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 877 тысяч
11:05
Доктор Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус
10:56
Елена Ксенофонтова из сериала "Кухня" выиграла суд против экс-мужа
10:48
В Уфе пассажирский поезд сошел с рельсов
10:41
"Дети ожиревшие": Виторгана распекли за внешний вид дочерей
10:25
Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском
10:04
"Карапузы такие": подхватившая инфекцию дочь Заворотнюк показала младшего брата
09:57
В Подмосковье после падения с лошади погиб мужчина
09:44
Подольская сильно изменилась после операции
09:29
Народ не простит: звезды шоу-бизнеса отказались плясать под дудку Лукашенко
09:20
"Низкая самооценка": психолог вынесла "вердикт" Ефремову
09:05
Суррогатная мать поможет породниться Пугачевой и Солнцеву
08:41
Новая жизнь Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой
08:14
Орбакайте высказалась об уходе из "Современника" вслед за Гармашем
06:02
Бесстрашная Семенович устроила танцы на лодке
04:03
Кристина Асмус призналась в давнем обмане: Стыдно до сих пор
02:01
Рудковскую раскритиковали за фото в поле: Хлеба сколько погубили!
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 августа 2020 года
22:00
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
21:45
Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц
21:33
"Материться, шутить про женщин, бога, детей": чем сын Нагиева занялся после провала на "Голосе"
21:18
Джигурда морил себя голодом: Для меня это не проблема
21:00
Михалков рассказал об атаке на Россию
20:37
Добровинский предложил защитнику Ефремова воду с ядом
20:00
От новой чумы в Китае умер первый человек
19:59
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
19:51
Ивлеева сообщила хорошие новости: Тест отрицательный
19:51
В Талдоме задержали убившего сына мужчину
19:45
В московской аптеке запретили продавать "лекарство от коронавируса"
19:32
В Саратове ребенок выжил после падения из окна
19:13
Королева вывалила грудь на всеобщее обозрение
18:58
При пожаре под Москвой погибли люди
18:42
В захваченном лишенным сана отцом Сергием монастыре умер ребенок
18:36
Звезда "Уральских пельменей" страдает из-за безденежья: Придется идти на завод
18:28
В порту Бейрута начали работать кинологи МЧС
17:57
Кому полагается прибавка к пенсии до 415%
17:50
Максим Аверин раскрыл детали съемок сериала "Горюнов. Корабль отстоя": Бьет – значит любит
17:45
Бондарчук поделилась видео развлечений с женихом: Весело, но страшно
17:33
Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года
17:32
Перенесший коронавирус Лукашенко заявил о намеренном заражении
17:01
Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко
16:58
Героиня документального фильма Netflix о насилии Дейзи Коулман покончила с собой
16:56
Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!
16:53
"Я счастливая женщина": откровения Марины Зудиной после смерти Олега Табакова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Регионы

Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки лайнера в Хабаровске

прочитано 88 раз

Летевший из Хабаровска в Красноярск пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку. По данным СМИ, причиной стали технические неполадки.

На борту находились более 80 человек. Транспортная прокуратура намерена провести проверку обстоятельств инцидента, передает телеканал "360".

Автор: 7 августа 2020, 11:21 Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко
Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе
Россия и Запад могут объединиться для свержения Лукашенко

Шоу-бизнес

"Обожаю тебя": мачеха-телеведущая обратилась к дочке Волочковой
Россияне обсуждают резкую смену имиджа Ани Лорак
Лицемерие и наглость: как алкаша Ефремова спасают от тюрьмы
"Дети ожиревшие": Виторгана распекли за внешний вид дочерей

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

Мальчику уже 14 лет
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем-фигуристом

Спортсменка подала документы в суд
Шоу-бизнес

Королева вывалила грудь на всеобщее обозрение

Артистка порадовала поклонников
Шоу-бизнес

Седокова заметно поправилась после новости о скорой свадьбе

Артистке предъявили за лишние килограммы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+