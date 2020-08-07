Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки лайнера в Хабаровске

Летевший из Хабаровска в Красноярск пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку. По данным СМИ, причиной стали технические неполадки.
На борту находились более 80 человек. Транспортная прокуратура намерена провести проверку обстоятельств инцидента, передает телеканал "360".
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