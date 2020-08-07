В Уфе пассажирский поезд сошел с рельсов

В Уфе зарегистрировано серьезное ЧП. Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.
По данным телеканала "360", в результате случившегося никто не пострадал. Эксперты выясняют обстоятельства происшествия.
В Уфе зарегистрировано серьезное ЧП. Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.
По данным телеканала "360", в результате случившегося никто не пострадал. Эксперты выясняют обстоятельства происшествия.
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