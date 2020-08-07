В Подмосковье после падения с лошади погиб мужчина

В Подмосковье произошел несчастный случай. На территории парка в Ленинском городском округе нашли труп пожилого мужчины.
По предварительной информации, гражданин погиб после падения с лошади. Следователи полагают, что он отвлекся, пытаясь снять видео для социальной сети, это и привело к летальному исходу.
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