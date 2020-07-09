В Новокузнецке мошенник оформил на пенсионера кредит в размере 750 тысяч рублей

В Новокузнецке местный житель пострадал от действий мошенника. Злоумышленник обманным способом оформил на россиянина кредит в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, он похитил у потерпевшего все его накопления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до шести лет колонии. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.