В Новокузнецке мошенник оформил на пенсионера кредит в размере 750 тысяч рублей

В Новокузнецке местный житель пострадал от действий мошенника. Злоумышленник обманным способом оформил на россиянина кредит в размере 750 тысяч рублей. Кроме того, он похитил у потерпевшего все его накопления.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до шести лет колонии. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.
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