Из-за прорыва дамбы в Рузе смыло пять домов

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в подмосковной Рузе после того, как город и его окрестности затопило из-за прорыва дамбы. Объемы разрушений уточняются.
Вода буквально смыла пять домов, передает Пятый канал. Множество строений подтоплено и частично разрушено. Вину за случившееся возлагают на коммунальщиков.
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