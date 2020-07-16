Грибники наткнулись на человеческий скелет в подмосковном лесу

В Домодедовском городском округе грибники сделали страшную находку. Они обнаружили в лесу человеческий скелет.
Информация передана следователям, сообщает RT. Экспертам предстоит выяснить личность умершего, а также обстоятельства, при которых он скончался.
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