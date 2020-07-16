В Подольске испортили алюминиевую фигуру футболиста Дзюбы

В подмосковном Подольске неизвестные испортили фигуру, которая была установлена в честь российского футболиста Артема Дзюбы. Злоумышленники справили на нее нужду, после чего оторвали статуе голову.
По данным RT, деяния злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту случившегося написано заявление в полицию.
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