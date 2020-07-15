Футболиста "Ахмата" поймали пьяным за рулем

В Грозном сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился нападающий чеченского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Митришев, передает телеканал "360". Сообщается, что спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.