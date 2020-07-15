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В Екатеринбурге вынесли приговор изнасиловавшим проститутку полицейским

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В Екатеринбурге суд вынес приговор троим экс-сотрудникам правоохранительных органов, которых подозревали в изнасиловании гражданки Казахстана. Россияне признаны виновными в совершении преступления.

Двое из подсудимых отправятся в колонию на шесть лет, еще один фигурант получил шесть с половиной лет лишения свободы, пишет Ura.ru. Напомним, что полицейские совершили изнасилование проститутки летом 2019 года.

15 июля 2020, 14:08 Источник: Ura.ru

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