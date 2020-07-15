В Подмосковье семья организовала притон с проститутками

В Домодедово местный житель, его сожительница и сын организовали притон с проститутками. Глава семьи выступил в качестве инициатора преступления, наследник занимался охраной девушек и финансовыми вопросами.
По данным СМИ, жрицы любви проживали в арендованном доме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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