В Дмитрове рабочий погиб во время строительства колодца

В Дмитрове во время строительства колодца произошел несчастный случай. Одного из рабочих засыпало песком.
Мужчина задохнулся. По факту ЧП проводится проверка.
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