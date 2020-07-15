В Петербурге загорелась квартира в жилом доме

В Санкт-Петербурге загорелась квартира в жилом доме. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за взрыва газа. На место приехали сотрудники МЧС, передает телеканал "360".
В Санкт-Петербурге загорелась квартира в жилом доме. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за взрыва газа. На место приехали сотрудники МЧС, передает телеканал "360".
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