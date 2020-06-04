В Орловской области мужчина избил продавщицу и ограбил магазин

В Орловской области было совершено серьезное преступление. В городе Мценск мужчина избил продавщицу и ограбил магазин.
О случившемся поведала сама пострадавшая. Преступник требовал у нее деньги, а после отказала набросился с кулаками. На данный момент подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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