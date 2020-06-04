Под Москвой в жилом доме произошел взрыв газа

В подмосковной Ивантеевке произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в жилом доме произошел взрыв газа.
По данным телеграм-канала Mash, в результате случившегося пришлось эвакуировать несколько десятков жильцов. Один человек пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы.
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