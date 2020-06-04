В Кирове из-за действий коммунальщиков обрушился дом

В Кирове по вине коммунальщиков произошло ЧП. Известно, что они работали над водопроводом.
По данным телеграм-канала Mash, грунтовые воды размыли фундамент сооружения, в результате чего здание начало рушиться. Ошеломленные работники коммунальных служб лишь снимали происходящее на камеру. Отмечается, что пострадавших нет.
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