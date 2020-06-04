В Кузбассе разъяренный пес набросился на маленького ребенка

В кузбасском городе Белов на ребенка набросилась разъяренная собака. Уточняется, что маленькая девочка попыталась погладить пса, который убежал от хозяина.
Получившего травмы ребенка пришлось госпитализировать. Правоохранители разбираются в обстоятельствах данного происшествия, пишет сайт VSE42.RU.
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