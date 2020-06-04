Под Смоленском при пожаре погибли люди

В Смоленской области вспыхнул серьезный пожар. Уточняется, что ЧП произошло на территории складского комплекса.
По данным RT, в результате случившегося погибли два человека. Эксперты выясняют обстоятельства происшествия.
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