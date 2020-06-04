Глава Норильска раскрыл подробности разлива топлива

Глава Норильска Ринат Ахметчин узнал о разливе топлива с ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) еще 29 мая. "Естественно, они должны по закону ввести план ликвидации аварии, о чем они и сообщили", – цитирует его Life.

Поскольку ЧП случилось на территории дочернего предприятия "Норникеля", и оно несет ответственность за произошедшее, НТЭК была обязана уведомить местные власти. Однако объемы утечки топлива там не уточнили.

Напомним, что 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 разлилось свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива. Топливо загрязнило почву и окрестные реки. В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня. Ситуацию обсудил во время экстренного совещания президент России Владимир Путин.