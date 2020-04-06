Вооруженная банда напала на жителя Воскресенска

Житель Воскресенска стал жертвой грабителей. Вооруженные люди напали на мужчину на территории его частного дома.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", один из злоумышленников ударил потерпевшего ножом в руку. Супруга раненого оперативно вызвала полицейских, в результате чего правоохранителям удалось задержать бандитов. Подробности ЧП выясняются.
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