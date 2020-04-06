Под Москвой ребенок подавился курагой и умер

В Московской области произошла страшная трагедия. Двухлетний ребенок скончался после того, как решил перекусить.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мальчик подавился курагой. Взрослые увидели, что ребенок задыхается, и вызвали медиков. Спасти мальчика не удалось. По факту случившегося организована доследственная проверка.
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