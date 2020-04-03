В Петербурге пес несколько часов просидел рядом с телом умершего хозяина

В Санкт-Петербурге собака несколько часов охраняла тело хозяина. О случившемся сообщил очевидец в социальных сетях.
Местный житель рассказал, что рядом с его домом умер человек, который гулял с белым лабрадором. Животное не понимало, что произошло с хозяином, и не подпускало к нему ни врачей, ни правоохранителей. "Приехавшие на место сотрудники полиции и скорой помощи посмотрели на происходящее, постояли и уехали", – приводит слова свидетеля "Комсомольская правда".
Труп исчез на следующее утром. Собаки тоже не оказалось на месте. Очевидец надеется, что кто-нибудь из родственников умершего заберет к себе животное, передает ИА "Невские новости".
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