В Петербурге собаки загрызли женщину

На территории промышленной базы в Санкт-Петербурге обнаружили труп женщины. По предварительной версии, ее могли загрызть собаки, которых выпустил один их охранников.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ИА "Невские новости".
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