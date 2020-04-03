В Курганской области мужчина угнал машину скорой помощи

Под Курганом пьяный россиянин угнал машину скорой помощи. Злоумышленник совершил преступление ради того, чтобы уехать домой.
Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело, пишет URA.ru.
Под Курганом пьяный россиянин угнал машину скорой помощи. Злоумышленник совершил преступление ради того, чтобы уехать домой.
Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело, пишет URA.ru.
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