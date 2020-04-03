В Архангельской области пьяный мужчина убил продавщицу в магазине

Житель города Вельск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил тяжкое преступление. Злоумышленник проник в магазин через служебный вход и зарезал продавщицу.
По данным "Экспресс газеты", преступник был знаком со своей жертвой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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