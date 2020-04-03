В Приморье обрушился мост

В Приморье частично обрушился мост. Это произошло на трассе Владивосток – Находка.
В результате случившегося никто не пострадал, пишет телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
В Приморье частично обрушился мост. Это произошло на трассе Владивосток – Находка.
В результате случившегося никто не пострадал, пишет телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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