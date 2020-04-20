Под Москвой хулиган разбивал чужие машины

В подмосковном Королеве задержали хулигана, который портил чужое имущество. Уточняется, что злоумышленник разбивал чужие машины.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства преступлений выясняются.
В подмосковном Королеве задержали хулигана, который портил чужое имущество. Уточняется, что злоумышленник разбивал чужие машины.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства преступлений выясняются.
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