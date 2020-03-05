В Башкирии автобус с 40 пассажирами влетел в легковушку

Вахтовый автобус с 40 пассажирами в салоне въехал в иномарку на трассе в Салавате. ДТП произошло утром 5 марта.
По данным РИА ФАН, за рулем иномарки находилась женщина, а в салоне автомобиля ехал шестилетний ребенок. Прибывшие на место аварии медики осматривают малыша.
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