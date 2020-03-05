Пьяная жительница Омска бросила ребенка в отделении полиции

В Омске женщина бросила в отделении полиции четырехмесячную дочь. Отмечается, что дома над ребенком могли издеваться.
По данным телеканала "360", пьяную женщину с малышкой отвезли в отдел полиции, чтобы разобраться, что произошло в квартире россиянки во время ссоры с мужем. Там 31-летняя омичка заявила о своем безразличии к ситуации, оставила дочь у правоохранителей и ушла.
Ребенка передали медикам. Врачи установили, что у девочки растяжение плечевых связок. Сейчас малышка в больнице.
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