Есть пострадавшие: под Петербургом легковушка врезалась в дерево

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На первом километре трассы Витино – Пахомовка водитель машины Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали 22-летний автомобилист и 17-летняя пассажирка, их доставили в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители проводят проверку, сообщает газета "Петербургский дневник".
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко