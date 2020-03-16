Житель Нижневартовска устроил стрельбу на кавказской свадьбе

В Нижневартовске мужчина устроил стрельбу на кавказской свадьбе. Местная жительница, недовольная увиденным, обратилась в полицию.
Личность злоумышленника установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.
В Нижневартовске мужчина устроил стрельбу на кавказской свадьбе. Местная жительница, недовольная увиденным, обратилась в полицию.
Личность злоумышленника установлена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.
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