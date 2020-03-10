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В Томске мужчина с молотком устроил погром в магазине техники

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10 марта житель Томска устроил погром в магазине электроники на Красноармейской улице. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях, передает РИА Новости.

По предварительным данным, хулиган повредил молотком 12 телевизоров. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает VSE42.ru.

Автор: 10 марта 2020, 19:33

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