В Уфе женщина в одних трусах пыталась поймать такси

В Сети распространилась видеозапись, на которой женщина в трусах пытается поймать такси. Инцидент произошел на транспортной остановке "Телецентр" в Уфе.
При каких обстоятельствах местная жительница оказалась на улице в нижнем белье, остается неизвестным. Пользователи Сети с юмором отнеслись к случившемуся, сообщает ToDay News Ufa.
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