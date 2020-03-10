Житель Подмосковья зарезал мать в ходе ссоры

Житель Дедовска в ссоре зарезал мать. В ходе бытового конфликта 24-летний парень нанес 48-летней женщине ножевые ранения грудной клетки.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На допросе обвиняемый отказался от дачи показаний, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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