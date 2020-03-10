Под Москвой банда вымогателей похитила мужчину

В Ленинском округе банда из пятерых вымогателей похитила 25-летнего мужчину и заперла его в подвале, потребовав денег. Злоумышленники намеревались получить от потерпевшего 220 тысяч рублей.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", похитители отпустили молодого человека, чтобы он собрал нужную сумму. Потерпевший тут же обратился в полицию. Бандитов задержали при передаче средств.
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