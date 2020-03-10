На Урале рабочий погиб во время ремонта цеха

В городе Сатка Челябинской области сотрудник комбината по производству огнеупорных материалов погиб во время ремонта на предприятии. Уточняется, что его затянуло в транспортную ленту.
Правоохранители подтвердили сведения о происшествии, пишет телеканал "360". Организована доследственная проверка. "Информации пока очень мало", – цитирует начальника городского следственного отдела Геннадия Соловьева Ura.ru.
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