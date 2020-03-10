В Иркутске недовольная россиянка разгромила аптеку

Жительница Иркутска решила вернуть купленные лекарства, но получила отказ. Россиянка ударила фармацевта и разгромила аптеку.

По данным телеканала "360", покупательница уточнила, что препарат, который она приобрела, имеет побочные эффекты. Позже женщина поняла, что ее снимают на видео. На просьбу прекратить съемку аптекарь пояснила, что записывает для собственной безопасности. Услышав такой ответ, клиентка сбросила лекарства с прилавка и стала громить помещение.