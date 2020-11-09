Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем

В Воронежской области солдат-срочник Антон Макаров жестоко расправился с сослуживцами. Журналисты узнали жуткие детали происшествия.

ЧП случилось утром 9 ноября на территории военного аэродрома "Балтимор". Антон Макаров был в наряде, когда к нему подошел дежурный и сделал замечание. В какой-то момент последний отвернулся, и солдат взял топор, прикрепленный к пожарному щиту, и ударил его в спину, после чего достал пистолет и убил.

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Затем Макаров пришел в комнату личного состава. Там кто-то старших заметил его и отправил его в наряд. В ответ солдат взял пистолет и выстрелил в него. На поднявшийся шум прибежал водитель – в итоге он тоже получил смертельное ранение, сообщает телеграм-канал Baza.

После этого Макаров попытался построить военных на аэродроме, крикнув "Встали, построились!". Один из сослуживцев испугался и попытался уйти. Тогда солдат выстрелил ему в спину, после чего сбежал в неизвестном направлении. Сейчас убийцу разыскивают МВД, ФСБ и Росгвардия.

В результате трое человек погибли, один получил ранение. Отмечается, что всем курсантам военной академии, расположенной возле аэродрома "Балтимор", приказали надеть полное обмундирование и вооружиться. Всех, кто находился в увольнении, отозвали из дома.

По данным телеграм-канала Mash, Макарова воспитывали бабушка и дедушка. Его мать много лет назад переехала в Израиль и с тех пор больше не виделась с сыном. В последний раз женщина говорила по телефону с родственником перед его отправкой в армию.

Одноклассники солдата-срочника рассказали, что он всегда был агрессивным человеком. Любая неприятность могла вывести его из себя. Макаров часто дрался со старшеклассниками, мог нагрубить взрослым, сообщает телеграм-канал Life Shot.