В Саратове школьник внезапно умер после распития алкоголя

В Саратове произошло громкое ЧП. Уточняется, что после распития спиртного скончался школьник.
На теле умершего не было обнаружено следов насильственной смерти, передает MK.ru. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.
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